F ormazione da giornalista, poi autore di documentari engagé con i bambini sempre al centro (J ‘ai 12 ans et je fais la guerre e Killer Kid protagonista un giovanissimo terrorista), Gilles de Maistre che nel 2018 ha realizzato Mia e il leone bianco con cui ha riscosso un successo internazionale, ha definitivamente scavallato ed è diventato il regista di riferimento per i film per famiglie dove il rapporto tra l’uomo e la natura viene declinato in forme e a latitudini diverse. Il Figlio del Deserto arriva in sale, la clip esclusiva X Il suo ultimo film, Il figlio del deserto (dal 23 aprile in sala), racconta la nascita di una famiglia non convenzionale e la scoperta che una favola raccontata da un nonno esploratore era in realtà una storia vera.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il regista di "Mia e il leone bianco" torna al cinema con la storia incredibile di un bambino salvato e cresciuto nel deserto del Sahara in una famiglia di struzzi

Multi SubShe Woke Up a Princess. Then Stinky Noodles Saved Her Life.

Notizie correlate

Miracolo nel Sahara: il bambino salvato dagli struzzi per 10 anniIl deserto del Sahara custodisce una testimonianza di sopravvivenza che sfida la logica climatica e biologica.

L’oro blu nel deserto, Ksb e la sfida nel Sahara: “Acqua ed emancipazione dove c’era solo deserto”Concorezzo (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – Giornata mondiale dell’acqua e obiettivo Onu centrato da un progetto di ingegneria fra i più importanti...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Vita mia, di Edoardo Winspeare. La recensione; Vita mia, recensione del film di Edoardo Winspeare sui fantasmi della Storia; Vita mia di Edoardo Winspeare per Visioni d’Autore; Il regista Edoardo Winspeare in sala a Bari prima e dopo la proiezione del suo ultimo film 'Vita mia'.

Vita mia, il labirinto epifanico di Edoardo WinspeareL'ultimo film del regista salentino è anche la sua opera migliore. Tra colpi di regia d'autore, scrittura potente e interpretazioni coraggiose Winspeare dimostra di aver raggiunto il suo paradiso arti ... leccenews24.it

Vita mia, recensione del film di Edoardo Winspeare sui fantasmi della Storia con Dominique SandaIl regista Edoardo Winspeare scava nelle sue origini familiari e realizza un'opera che racchiude storia, tradizioni e affetti. Con Vita mia, al cinema dal ... ciakmagazine.it

La mia salsa di pomodoro : far soffriggere la cipolla in olio di oliva, versare la passata (io oggi in casa avevo i pelati), salare e pepare, far cuocere per un'oretta, infine mettere il basilico. Dopo questo passaggio io avendo usato i pelati ho frullato tutto. - facebook.com facebook

"La musica ha un ruolo fondamentale nella mia vita. Si, ascolto Sal Da Vinci, ho iniziato per imparare l’italiano", Okoye si racconta ai microfoni del Corriere dello Sport x.com