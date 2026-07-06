Durante i festeggiamenti per la vittoria 3-2 contro il Messico, il centrocampista dell’Inghilterra ha subito un infortunio al polso. Dopo la partita, è stato portato in ospedale e le prime diagnosi indicano un problema grave. L’allenatore ha confermato che Henderson si trova sotto osservazione e le sue condizioni sono preoccupanti. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla durata del suo recupero.

Durante i festeggiamenti per la vittoria 3-2 contro il Messico, il centrocampista dell’Inghilterra Jordan Henderson ha subito un infortunio e attualmente si trova in ospedale. L’infortunio di Henderson durante i festeggiamenti. Nel rientrare verso il campo dopo i festeggiamenti sotto la curva inglese, infatti, il giocatore del Brentford è inciampato in un tabellone pubblicitario e ha rimediato un problema al polso, che l’ha costretto ad uscire in barella. Al ct Thomas Tuchel è stato chiesto delle condizioni di Henderson in conferenza stampa dopo la partita e lui ha così commentato: “ Ho sentimenti contrastanti, perché sono esausto, emozionato e triste perché Jordan si è infortunato al polso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Henderson si infortuna mentre festeggia la vittoria dell’Inghilterra, Tuchel: “Ora è in ospedale, problema grave al polso”

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