Jasmine Paolini affronterà ai quarti di Wimbledon una giocatrice che ha vinto a Madrid e si è qualificata tra le semifinaliste di Roland Garros. La partita metterà di fronte l'azzurra, attualmente 17 del mondo e 13 del seeding, e l'ucraina, 13 del ranking mondiale e 12 nel tabellone. Entrambe sono vicine nel ranking e si sfideranno in un match che promette equilibrio.

Sarà una sfida tra due giocatrici vicine nel ranking quella che andrà in scena in occasione dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2026 di tennis, e che vedrà affrontarsi l’azzurra Jasmine Paolini, 13 del seeding e 17 del mondo, e l’ucraina Marta Kostyuk, 12 del tabellone e 13 WTA. La sfida andrà in scena mercoledì 8 luglio, e sarà la quarta volta che le due si affronteranno sul circuito maggiore: i tre precedenti, tutti molto datati, vedono l’azzurra in vantaggio per 2-1, ma nessuno di questi si è giocato sull’erba outdoor. Il primo incrocio risale a Cincinnati 2022, quando Kostyuk si impose nel primo turno delle qualificazioni con un duplice 6-2, poi nello stesso anno le due si sono affrontate a Cluj-Napoca, con l’azzurra vittoriosa nei sedicesimi in rimonta per 5-7 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jasmine Paolini trova ai quarti una semifinalista del Roland Garros e vincitrice a Madrid: i precedenti

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Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska | Round One | Roland Garros 2026 Highlights

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