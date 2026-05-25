Vittoria importante per Jasmine Paolini all’esordio del Roland Garros | sconfitta l’ostica Yastremska
Jasmine Paolini ha vinto il suo primo match al Roland Garros, battendo l’avversaria Yastremska in tre set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. La tennista italiana ha superato una sfidante nota per la sua resistenza e il gioco aggressivo. La vittoria permette a Paolini di proseguire nel torneo.
Jasmine Paolini porta a casa un esordio che poteva nascondere numerosi ordini di trappole al Roland Garros 2026. 7-5 6-3 all’ucraina Dayana Yastremska, che veniva dalla vittoria al WTA 125 di Parma e che proprio da lì puntava a ricostruire una stagione finora per lei estremamente al di sotto delle aspettative. Per la toscana ora secondo turno con l’argentina Solana Sierra, passata lo scorso anno alla storia per aver raggiunto da lucky loser gli ottavi a Wimbledon, fatto mai accaduto. La sudamericana ha sconfitto ieri la britannica Emma Raducanu, la qual cosa sorprende il giusto. Nessun precedente. Primi tre game privi di reali rischi sia per l’una che per l’altra, ma il vero confronto inizia nel quarto, quando tre gratuiti di Yastremska danno altrettante palle break a Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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