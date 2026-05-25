Vittoria importante per Jasmine Paolini all’esordio del Roland Garros | sconfitta l’ostica Yastremska

Notizia in breve

Jasmine Paolini ha vinto il suo primo match al Roland Garros, battendo l’avversaria Yastremska in tre set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. La tennista italiana ha superato una sfidante nota per la sua resistenza e il gioco aggressivo. La vittoria permette a Paolini di proseguire nel torneo.