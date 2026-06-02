Arnaldi epico al Roland Garros | vince in rimonta la maratona con Tiafoe e ai quarti trova Berrettini

Matteo Arnaldi ha sconfitto Frances Tiafoe al quinto set dopo una lunga partita durata diverse ore, qualificandosi così per i quarti di finale del Roland Garros. La sfida si è conclusa con la vittoria in rimonta dell’italiano, che ora affronterà un altro giocatore italiano nel prossimo turno. La partita si è giocata su più di cinque ore, con scambi intensi e momenti di grande tensione.

Matteo Arnaldi batte Frances Tiafoe al quinto set dopo una maratona epica e vola ai quarti del Roland Garros 2026: sfiderà Berrettini in un derby italiano storico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ARNALDI epico: rimonta pazzesca e TIAFOE è battuto dopo una maratona! | ROLAND GARROS 2026

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