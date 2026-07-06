Jasmine Paolini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria odierna sulla filippina Alexandra Eala, che le ha spalancato le porte dei quarti di finale a Wimbledon: l’azzurra ha sottolineato soprattutto l’aspetto mentale con cui affrontare i tornei dopo un periodo negativo. La presenza di Roger Federer e Kimi Antonelli tra il pubblico: “ Ho visto che era arrivato prima del match, poi quando ho alzato lo sguardo ed era lì, uno vuole fare bella figura. Quindi un po’ ci ho pensato, però nemmeno cercavo di pensarci troppo, altrimenti diventa un problema. Kimi invece l’ho incontrato dopo, perché non l’avevo visto in realtà. È stato piacevole, ultimamente lo sto seguendo molto, mi sto appassionando anch’io alla Formula 1, cosa che non seguivo molto prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jasmine Paolini: “Non puoi essere sempre al top, ci riescono veramente pochissime persone”

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Jasmine Paolini Alex Eala is very DANGEROUS

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Alex Eala non riesce a completare una rimonta contro Jasmine Paolini nel primo set del loro match degli ottavi di finale, perdendo 4-6. reddit

Non accorgerti che dovevi ritirare la prima e servire in quel modo quella che, secondo te, era una seconda, è proprio l'emblema dello stato mentale di Jasmine #Paolini. È proprio isolata da quello che succede in campo, non puoi non accorgerti di queste cose. x.com

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