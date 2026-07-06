Jasmine Paolini | Non puoi essere sempre al top ci riescono veramente pochissime persone

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver vinto contro una giocatrice filippina, l’italiana ha detto che poche persone riescono a mantenere costantemente il massimo livello. Ha evidenziato l’importanza dell’aspetto mentale nel affrontare i tornei, soprattutto dopo un periodo difficile.

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Jasmine Paolini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria odierna sulla filippina Alexandra Eala, che le ha spalancato le porte dei quarti di finale a Wimbledon: l’azzurra ha sottolineato soprattutto l’aspetto mentale con cui affrontare i tornei dopo un periodo negativo. La presenza di Roger Federer e Kimi Antonelli tra il pubblico: “ Ho visto che era arrivato prima del match, poi quando ho alzato lo sguardo ed era lì, uno vuole fare bella figura. Quindi un po’ ci ho pensato, però nemmeno cercavo di pensarci troppo, altrimenti diventa un problema. Kimi invece l’ho incontrato dopo, perché non l’avevo visto in realtà. È stato piacevole, ultimamente lo sto seguendo molto, mi sto appassionando anch’io alla Formula 1, cosa che non seguivo molto prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

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