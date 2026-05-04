Nella classifica WTA aggiornata al 4 maggio 2026, Jasmine Paolini si mantiene stabile nella top-10, continuando a essere tra le atlete più solide del circuito. Aryna Sabalenka si conferma saldamente in testa alla classifica mondiale, mantenendo il primo posto senza rischi di perdere la posizione. La classifica mostra anche altri cambiamenti minori tra le giocatrici di vertice, mentre le posizioni più basse subiscono variazioni più significative.

Una nuova settimana ha inizio per Aryna Sabalenka il primato della classifica mondiale non è in discussione. Pur non essendo arrivata la vittoria nel WTA1000 di Madrid, la bielorussa ha conservato un margine di sicurezza rispetto alle rivali ed è saldamente sul trono del tennis femminile. La giocatrice nativa di Minsk svetta con 10110 punti, precedendo la kazaka Elena Rybakina (8555) e la polacca Iga Swiatek (6948). Una situazione figlia di un momento in cui le giocatrici più blasonate, per un motivo o per l’altro, stanno facendo fatica. A completare il quadro della top-10 troviamo le americane Coco Gauff, Jessica Pegula e Amanda Anisimova, la russa Mirra Andreeva (finalista a Madrid), Jasmine Paolini, la canadese Victoria Mboko e l’ucraina Elina Svitolina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (4 maggio 2026): Jasmine Paolini stabile in top-10, Sabalenka salda in vetta

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