Il ranking WTA aggiornato al 20 aprile 2026 mostra Jasmine Paolini che scende di una posizione nella top-10, mentre Sabalenka si conferma al vertice. La classifica riflette i risultati recenti delle giocatrici e i cambiamenti nelle posizioni di classifica. Non ci sono altri spostamenti significativi tra le prime posizioni, e i punteggi si mantengono sostanzialmente stabili rispetto alle settimane precedenti.

Ci sono alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile e questi coincidono con J asmine Paolini. L’azzurra, eliminata all’esordio dal torneo di Stoccarda, ha perso punti rispetto alle sue avversarie. Paolini, infatti, inizia questa settimana da n.9 del mondo, essendo stata scavalcata dalla russa Mirra Andreeva (n.8), finalista sulla terra rossa tedesca. Evento che ha sorriso alla kazaka Elena Rybakina che, con questa affermazione, ha rafforzato la sua seconda posizione in graduatoria e si è avvicinata alla leader della classifica, Aryna Sabalenka. La bielorussa, comunque, conserva un buon margine di vantaggio nei confronti di Rybalina, visto che il suo margine è di oltre 2000 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (20 aprile 2026): Jasmine Paolini perde una posizione in top-10, Sabalenka sempre regina

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