Chi è Alex Eala l’eroina delle Filippine che affronterà Jasmine Paolini a Wimbledon

Negli ottavi di finale di Wimbledon 2026, Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, affronterà la filippina Alexandra Eala, numero 29. Eala ha eliminato ai sedicesimi la campionessa uscente, polacca Iga Swiatek. La partita si giocherà lunedì 6 luglio. Eala si è distinta nel torneo grazie a questa vittoria importante, diventando una delle protagoniste di questa edizione.

Negli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2026 di tennis, Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, affronterà domani, lunedì 6 luglio, la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero 29, capace ai sedicesimi di estromettere la campionessa uscente, la polacca Iga Swiatek. Nell’ unico precedente, giocato quest’anno, ma sul duro di Dubai, si impose la filippina nei sedicesimi con lo score di 6-1 7-6 (5): Eala è attualmente la numero 32 del mondo, e punta a ritoccare il proprio best ranking, dato che lo scorso marzo si spinse al massimo alla 29ma posizione. La 21enne filippina non ha ancora vinto titoli in... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Temi più discussi: Il sogno filippino di Wimbledon; Eala verso Jasmine: Lei una combattente, sarà dura; Wimbledon, favola Eala: fa fuori la campionessa in carica Swiatek e sfiderà Paolini; Il mondo del tennis è stupefatto da Eala: È una stella del botteghino.

Dopo aver eliminato la campionessa in carica Iga Swiatek, Eala ha raccontato in conferenza stampa cosa significhi per lei essere una fonte di ispirazione per le donne nelle Filippine È un onore poter aprire la strada alle giovani ragazze. Sarebbe l'onore x.com

Alex Eala ha guadagnato quasi ?4 milioni al Berlin Open ed è prevista una salita alla posizione numero 30 nella classifica WTA questo lunedì reddit

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Alexandra Eala commuove Wimbledon: Mi allenavo col nonno. Avevo calzini sgualciti e guance paffuteEala a Wimbledon ha colto il successo più importante della carriera. La tennista delle Filippine ha battuto Iga Swiatek e ora sfiderà Jasmine Paolini. fanpage.it