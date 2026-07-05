Inter Provedel pronto a diventare nerazzurro | fissata la data delle visite mediche

Da internews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 luglio, il portiere Ivan Provedel sosterrà le visite mediche che precederanno il suo trasferimento all’Inter. La data è stata ufficializzata e tutto è stato organizzato. Provedel è pronto a diventare il nuovo portiere della squadra nerazzurra, secondo quanto comunicato.

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di Alberto Petrosilli Alfredo Pedullà: tutto definito, l’8 luglio il giorno delle visite mediche di Ivan Provedel che diventerà il prossimo portiere dell’Inter. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’arrivo di Ivan Provedel all’ Inter è ormai entrato nella fase conclusiva. La trattativa, anticipata dallo stesso giornalista già il 10 giugno, ha seguito il percorso previsto fino alla definizione degli ultimi dettagli. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’intesa tra il club nerazzurro e il portiere era stata raggiunta da tempo, con un accordo su un contratto triennale per l’estremo difensore classe 1994, attualmente legato alla Lazio da un accordo in scadenza tra un anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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