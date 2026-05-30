Un ragazzo di 15 anni è scomparso nel torrente e non è più riemerso. I sommozzatori hanno recuperato il corpo a circa 10 metri di profondità. La tragedia si è verificata questa mattina nella zona di Rivalta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Reggio Emilia, 30 maggio 2026 – Una terribile tragedia quella che si è verificata questa mattina a Reggio Emilia nella zona di Rivalta. Un 15enne è stato infatti trovato senza vita nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane, di origini africane, si era recato con alcuni amici nel parco del Crostolo, in via del Burracchione. Le ricerche con i sommozzatori. I ragazzi stavano facendo qualche tuffo quando all'improvviso il giovane non sarebbe più riemerso. Immediato l’allarme lanciato dagli amici attorno alle 10,30. Sul posto si sono subito recati in massa i soccorritori: vigili del fuoco con i mezzi Saf, polizia locale e di Stato. In seguito è arrivato anche l'elicottero che ha condotto le ricerche dall’alto, mentre verso le 11, 30 sono arrivati anche i sommozzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A 15 anni si tuffa nel torrente e non riemerge, i sommozzatori trovano il corpo a 10 metri di profondità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Si tuffa nel torrente e non riemerge. Il corpo senza vita del 15enne trovato sul fondale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Quindicenne si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo senza vita trovato nella notte sul fondale

Leggi anche: Si tuffa nel torrente con gli amici e scompare: morto ragazzo di 15 anni nel Veronese

Temi più discussi: Si tuffa e annega nel torrente, muore un ragazzo di 15 anni nel Veronese; Quindicenne non riemerge dopo il tuffo. L’uomo che lo ha soccorso; Quindicenne si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo senza vita trovato nella notte sul fondale; Luzzana, si tuffa e non riemerge, ragazzino di 14 anni salvato da una coppia ma gravissimo: Non dimentico il suo volto.

Tragedia a Zimella: un ragazzo di 15 anni si tuffa nel torrente Guà e non riemerge. Corpo trovato nella notte. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza x.com

Si tuffa in un torrente con gli amici e non riemerge più: 14enne morto annegato a Reggio EmiliaIl suo corpo è stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo L'articolo Si tuffa in un torrente con gli amici e non riemerge più: 14enne morto annegato a Reggio Emilia proviene da Open. msn.com

[Highlights] I momenti salienti di Jaylin Williams contro i San Antonio Spurs stasera (108-123 W) - Gara 3 - Finale della Conferenza Ovest - Playoff NBA 2026: 18 punti con 5/7 FG (71,4%), 5/6 da 3 (83,3%), 3/3 FT, 5 rimbalzi, 1 assist (ZERO palle perse), 2 rubat reddit

Si tuffa nel torrente con gli amici e scompare: trovato morto a 15 anni sul fondaleTragedia a Zimella: un ragazzo di 15 anni si tuffa nel torrente Guà e non riemerge. Corpo trovato nella notte. nordest24.it