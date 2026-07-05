L’Italia si conferma la destinazione europea più visitata durante l’estate, attirando turisti da tutto il mondo. Le località più frequentate includono città d’arte, coste e zone di montagna. I dati indicano un incremento di visitatori rispetto all’anno precedente, con particolare afflusso nelle regioni più note per il patrimonio storico e naturale. Le città principali registrano un aumento di presenze, mentre le aree balneari continuano a essere tra le preferite.

L’Italia, anche nel periodo estivo, rimane il Paese europeo preferito dai turisti che provengono da tutto il mondo. Sono chiari e netti i risultati del tasso di saturazione Ota, ossia la percentuale di strutture o camere prenotate tramite portali online rispetto al totale disponibile, con il 51,2% del Belpaese avanti di quasi dieci punti percentuali rispetto alla Spagna (42,8%) e quasi venti in più rispetto alla Francia (32,9%). Le regioni più visitate. Sono i dati sviluppati dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo. Ottime notizie anche sul fronte dei prezzi visto che l’Italia ha una tariffa media di 153 euro, più bassa rispetto a Spagna (170 euro) e Grecia (195 euro). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Turismo, l’Italia regina d’Europa anche d’estate: quali sono le località più visitate

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