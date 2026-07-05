MiTur | l’Italia guida il turismo europeo anche nell’estate 2026

ABBONATI A DAYITALIANEWS Italia in testa per occupazione e competitività dei prezzi. L’Italia si conferma prima destinazione turistica in Europa anche per l’estate 2026, grazie a performance superiori rispetto ai principali competitor. Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, il tasso di saturazione delle OTA (agenzie di viaggio online) si attesta al 51,2%, un valore più alto rispetto a Spagna (42,8%) e Francia (32,9%). Un altro elemento chiave riguarda i prezzi: la tariffa media in Italia è pari a 153 euro, inferiore rispetto a Spagna (170 euro) e Grecia (195 euro), rendendo la destinazione più competitiva sul mercato europeo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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