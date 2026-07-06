Italia disastro all’addio al celibato | la barca affonda terrore puro

Durante un addio al celibato sulla Costiera Amalfitana, una barca di circa 10 metri si è affondata, causando panico tra i presenti. L’incidente ha coinvolto un gruppo di amici a bordo, che si trovavano in mare quando la imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e ha affondato. Non sono state riportate vittime o feriti. Le autorità sono intervenute per le operazioni di soccorso e recupero.

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un momento di grande paura lungo la Costiera Amalfitana, dove un’imbarcazione di circa 10 metri è affondata mentre ospitava un gruppo di amici impegnati in un addio al celibato. A bordo si trovavano sette persone, tutte tratte in salvo grazie al tempestivo intervento di alcuni diportisti presenti nella zona e, successivamente, della Capitaneria di porto, evitando così conseguenze più gravi. L’imbarcazione era partita dal molo di Santa Teresa, a Salerno, per una gita lungo la costa. Secondo la ricostruzione dei fatti, durante la navigazione verso Maiori il proprietario si sarebbe accorto che il natante stava imbarcando acqua e che la pompa di sentina non era funzionante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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