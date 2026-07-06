Una barca di circa 10 metri con sette persone a bordo si è capovolta e affondata al largo di Maiori nella mattinata di ieri, domenica 5 luglio. La barca era partita dal porto di Salerno. La Capitaneria di porto ha soccorso tutti i presenti, riuscendo a salvare tutte le sette persone coinvolte. Nessuno dei salvati ha riportato ferite gravi.

La barca, di circa 10 metri con a bordo sette persone, è partita nella mattinata di ieri, domenica 5 luglio, dal molo Santa Teresa del porto di Salerno. Destinazione Costiera Amalfitana. Per una giornata all'insegna dei festeggiamenti per un imprenditore di Pontecagnano, che con gli amici più stretti voleva consacrare la gioranta del suo addio al celibato con qualche tuffo, un pranzo e un brindisi. Ma durante il viaggio d'andata verso Amalfi e Positano, all'altezza di Maiori, il proprietario si è reso conto che il natante imbarcava acqua. E, soprattutto, la pompa di sentina non funzionava: impedendo così di eliminare l'acqua imbarcata. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Costiera amalfitana, addio al celibato da incubo: barca affonda al largo di Maiori. Sette persone salvate dalla Capitaneria

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