Addio al celibato da incubo in Costiera Amalfitana affonda imbarcazione di 10 metri | salve le 7 persone a bordo

Un’imbarcazione di 10 metri è affondata nella Costiera Amalfitana, ma sette persone a bordo sono state salvate. La barca era partita dal molo di Santa Teresa, a Salerno, con a bordo un gruppo di amici per festeggiare un addio al celibato. L’incidente è avvenuto nell’area di Maiori, dove l’imbarcazione ha cominciato ad affondare. Nessuno dei presenti ha riportato ferite.

Addio al celibato da incubo per un imprenditore campano. L’uomo voleva festeggiare la fine della sua vita da scapolo con alcuni amici con una gita in barca lungo la Costiera Amalfitana, ma l’imbarcazione, partita dal molo di Santa Teresa, a Salerno, ha iniziato ad affondare nell’area di Maiori. L’imbarcazione di circa 10 metri è andata a picco nel giro di pochi secondi: tempestivo l’arrivo di alcuni diportisti che si trovavano in zona e poi della Capitaneria di porto, come riporta il Corriere della Sera, che hanno evitato la tragedia salvando le sette persone a bordo. Secondo quanto riporta il quotidiano, il proprietario si è reso conto che il natante imbarcava acqua e che la pompa di sentina non funzionava verso Maiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Salerno, addio al celibato da incubo in Costiera Amalfitana

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