Italia al top del turismo in Europa anche in estate

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia si conferma al primo posto in Europa per il turismo estivo nel 2026, con un tasso di saturazione del 51,2%, superiore a Spagna e Francia. La tariffa media per notte è di 153 euro, inferiore rispetto a Spagna e Grecia.

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L’Italia si conferma regina europea del turismo anche per l’estate del 2026: il tasso di saturazione Ota, registrato dalle online travel agencies, è del 51,2%, superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%), mentre la tariffa media (153 euro) è più bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195). In particolare, stando ai dati dell’Ufficio di Statistica del ministero del Turismo, i tassi di saturazione più elevati si registrano in Veneto (57,5%), in Emilia-Romagna (56,7%) e nelle Province autonome di Trento (55,7%) e Bolzano (54,9%). A seguire, Friuli-Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%), tutte sopra la media nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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