italia al top del turismo in europa anche in estate

L’Italia si conferma al primo posto in Europa per il turismo estivo nel 2026, con un tasso di saturazione del 51,2%, superiore a Spagna e Francia. La tariffa media per notte è di 153 euro, inferiore rispetto a Spagna e Grecia.

L’Italia si conferma regina europea del turismo anche per l’estate del 2026: il tasso di saturazione Ota, registrato dalle online travel agencies, è del 51,2%, superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%), mentre la tariffa media (153 euro) è più bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195). In particolare, stando ai dati dell’Ufficio di Statistica del ministero del Turismo, i tassi di saturazione più elevati si registrano in Veneto (57,5%), in Emilia-Romagna (56,7%) e nelle Province autonome di Trento (55,7%) e Bolzano (54,9%). A seguire, Friuli-Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%), tutte sopra la media nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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