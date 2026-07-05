Meloni | L’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026

Notizia in breve

L’Italia si conferma al primo posto nel turismo europeo anche per l’estate 2026. Lo ha annunciato il governo, evidenziando che il risultato riflette la qualità dell’offerta e l’impegno del settore turistico. Nessun dato numerico è stato fornito, ma si sottolinea che il risultato premia la bellezza del Paese e lo sforzo collettivo di operatori e istituzioni. La conferma arriva dopo un’analisi delle tendenze di mercato e delle prenotazioni previste per la stagione estiva futura.