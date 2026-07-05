Meloni | L’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026
L’Italia si conferma al primo posto nel turismo europeo anche per l’estate 2026. Lo ha annunciato il governo, evidenziando che il risultato riflette la qualità dell’offerta e l’impegno del settore turistico. Nessun dato numerico è stato fornito, ma si sottolinea che il risultato premia la bellezza del Paese e lo sforzo collettivo di operatori e istituzioni. La conferma arriva dopo un’analisi delle tendenze di mercato e delle prenotazioni previste per la stagione estiva futura.
ROMA – “L’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Grazie agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l’Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva. Il Governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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