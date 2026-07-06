La Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge per creare una commissione d’inchiesta sulle responsabilità relative all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La decisione ha incontrato opposizione da parte di alcuni membri, che contestano la formulazione del testo. La commissione sarà incaricata di analizzare le cause e le eventuali omissioni nella gestione degli eventi. La proposta dovrà passare ulteriori fasi legislative prima di diventare legge.

La Knesset ha approvato in prima lettura il disegno di legge che istituisce una commissione d’inchiesta sulle mancanze che avrebbero contribuito al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. Il provvedimento, fortemente contestato dalle opposizioni, ha ottenuto il via libera con 59 voti favorevoli e nessun contrario, grazie anche al sostegno dei partiti ultraortodossi. I gruppi di opposizione hanno scelto di boicottare la votazione, giudicando inadeguata la struttura della commissione prevista dal testo. Scontro sulla composizione della commissione. La proposta prevede la creazione di una commissione composta da sei membri della Knesset e da un presidente, tutti espressione del mondo politico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Isreale, la Knesset approva la commissione d’inchiesta sul 7 ottobre: opposizione all’attacco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Israele, la Knesset approva un tribunale speciale per i responsabili degli attacchi del 7 ottobreLa Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale speciale dedicato ai responsabili degli attacchi avvenuti il 7 ottobre.

La Knesset approva in via preliminare il suo scioglimento: Israele verso le elezioni anticipateLa Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato in via preliminare un disegno di legge che prevede lo scioglimento dell’assemblea.

Temi più discussi: Israele approva il riconoscimento del genocidio armeno. Il ministro Sàar: Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta; Governo Israele approva a unanimità riconoscimento genocidio armeno; Israele sfida la memoria negata. Il riconoscimento del genocidio armeno apre un nuovo fronte con la Turchia; Israele riconosce il genocidio armeno: voto unanime del governo e passaggio alla Knesset.

IL PARLAMENTO ISRAELIANO APPROVA IN PRIMA LETTURA LA LEGGE CHE EQUIPARA LO STUDIO DELLA TORAH AL... x.com

Il grande torto a IsraeleLa legge fondamentale sullo studio della Torah volta a proteggere gli studenti delle yeshiva che non vogliono fare il servizio militare ha superato la prima lettura alla Knesset. Dopo il 7 ottobre, Is ... ilfoglio.it

Knesset approva in prima lettura legge che equipara lo studio della Torah alla levaPassa in prima lettura con 63 voti a favore; quattro deputati della coalizione si sono opposti e il testo tornerà in Commissione per altri esami ... laregione.ch