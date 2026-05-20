La Knesset approva in via preliminare il suo scioglimento | Israele verso le elezioni anticipate

La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato in via preliminare un disegno di legge che prevede lo scioglimento dell’assemblea. La decisione è stata presa durante una seduta, senza ancora passare alle fasi successive del processo legislativo. La proposta di legge, che mira a portare alle elezioni anticipate, è stata approvata con una maggioranza qualificata. La misura si applica in vista di possibili nuove consultazioni elettorali nel paese.

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