La Knesset approva in via preliminare il suo scioglimento | Israele verso le elezioni anticipate

Da tpi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato in via preliminare un disegno di legge che prevede lo scioglimento dell’assemblea. La decisione è stata presa durante una seduta, senza ancora passare alle fasi successive del processo legislativo. La proposta di legge, che mira a portare alle elezioni anticipate, è stata approvata con una maggioranza qualificata. La misura si applica in vista di possibili nuove consultazioni elettorali nel paese.

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La Knesset, il parlamento di Israele, ha approvato in lettura preliminare un disegno di legge che prevede lo scioglimento dell’assemblea. Se nelle prossime settimane il testo riceverà il via libera definitivo, nello Stato ebraico si terranno elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura, fissata per il prossimo 27 ottobre. Nel mattino di oggi, mercoledì 20 maggio, il disegno di legge è passato in prima lettura all’unanimità: tutti i 110 parlamentari presenti in aula hanno votato a favore. Affinché lo scioglimento della Knesset diventi effettivo, occorrono altre tre approvazioni. È stata la coalizione che sostiene il... 🔗 Leggi su Tpi.it

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