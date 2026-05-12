Israele la Knesset approva un tribunale speciale per i responsabili degli attacchi del 7 ottobre

La Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale speciale dedicato ai responsabili degli attacchi avvenuti il 7 ottobre. La decisione è stata presa con il voto favorevole dei parlamentari, portando all’adozione di una normativa che crea un giudice e un pubblico ministero dedicati esclusivamente a questo procedimento. La legge entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione ufficiale.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera del Parlamento israeliano alla nuova legge. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una nuova legge che prevede la creazione di un tribunale militare speciale destinato a processare i palestinesi accusati di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023. Il provvedimento è stato approvato con 93 voti favorevoli e nessun voto contrario, ottenendo un ampio consenso trasversale tra le forze politiche israeliane. Tribunale dedicato ai presunti responsabili degli attacchi. Secondo quanto riportato dai media israeliani, la normativa prevede l’istituzione di una corte speciale incaricata di giudicare circa 300 presunti terroristi arrestati dalle forze di sicurezza israeliane dopo gli eventi del 7 ottobre.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Israele, la Knesset approva un tribunale speciale per i responsabili degli attacchi del 7 ottobre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Israele: tribunale speciale per la strage del 7 ottobre. Prevista anche la pena di morte per gli accusati Israele, proteste davanti alla Knesset: in piazza i parenti delle vittime del 7 ottobreProteste in Israele davanti al parlamento: i manifestanti chiedono l’istituzione di una commissione di inchiesta indipendente che indaghi sulle falle... Argomenti più discussi: Israele approva la Corte marziale per i responsabili dell'attacco del 7 ottobre; Israele, proteste davanti alla Knesset: in piazza i parenti delle vittime del 7 ottobre; Israele: via libera ai processi pubblici ai terroristi del 7 ottobre; Torta con un cappio come regalo a Ben Gvir per la festa di compleanno. VIDEO. Israele intercetta la flottiglia di Gaza vicino a Creta e arresta 175 attivisti reddit Israele approva un tribunale militare per processare gli autori del 7 ottobreMilano, 11 mag. (askanews) – La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato con 93 voti favorevoli e nessun contrario una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i terro ... askanews.it