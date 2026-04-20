Nel Libano del Sud, si segnalano recenti mosse militari Israele che sembrano indirizzate a consolidare il controllo su alcune aree strategiche del Levante. Ogni volta che il territorio viene coinvolto in operazioni, si parla di sicurezza come motivo ufficiale. Le tensioni nella regione continuano a crescere, con ripetute dichiarazioni ufficiali e azioni che aumentano la pressione sulla fragile stabilità locale.

Roma, 20 apr – C’è una parola che viene ripetuta come un riflesso automatico ogni volta che Israele apre un nuovo fronte o allarga un’operazione: sicurezza. È la chiave narrativa che dovrebbe spiegare tutto e, soprattutto, giustificare tutto. Ma è proprio questa parola che oggi va smontata, non solo perché non descrive più ciò che sta accadendo. Non lo ha mai fatto. Se si guarda al sud del Libano senza filtri retorici, la realtà è evidente a chiunque. Non siamo davanti a una risposta temporanea e simmetrica alla presenza di Hezbollah. Siamo davanti a una trasformazione deliberata del territorio. L’avanzata fino a circa 20 chilometri oltre il...🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Libano del Sud, il prossimo “fatto compiuto” che Israele vuole imporre nel Levante

Il Libano nuovamente invaso da Israele: il reportage dal fronte

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