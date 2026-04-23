Dopo i primi incontri, si sono svolti nuovi colloqui tra rappresentanti di Libano e Israele con l’obiettivo di trovare una soluzione per cessare le ostilità. Le trattative sono state confermate da fonti ufficiali e si sono svolte in un contesto di tensione crescente tra i due Paesi. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati, mentre le parti continuano a discutere per cercare di fermare i combattimenti in corso.

Secondo round di colloqui tra Israele e Libano per la fine dei combattimenti. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano e Israele, secondo round di colloqui per la fine dei combattimenti

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