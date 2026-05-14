Al via a Washington il terzo round di colloqui di pace tra Israele e Libano

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Washington è cominciato il terzo ciclo di incontri tra rappresentanti di Israele e Libano. Le fonti diplomatiche hanno confermato che le delegazioni si sono riunite al dipartimento di Stato pochi minuti dopo le 9 del mattino ora locale, che corrisponde alle 15 in Italia. Le discussioni si svolgono in una sessione diretta tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati o sulla durata prevista.

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Ha preso il via a Washington il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano. Lo hanno riferito fonti diplomatiche, precisando che le delegazioni hanno avviato le discussioni al dipartimento di Stato Usa poco dopo le 9 del mattino ora locale (le 15 in Italia). 🔗 Leggi su Today.it

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