Il cielo in una stanza | omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni

A Fasano, il 24 maggio 2026, si terrà l’evento “Il cielo in una stanza – Omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni” sul palco del Teatro Kennedy. L’appuntamento ha suscitato molta attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana. La serata sarà dedicata a rendere omaggio ai due celebri cantautori italiani, con performance dal vivo e interpretazioni delle loro canzoni più famose.

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FASANO - Cresce l’attesa per l’imperdibile evento “Il cielo in una stanza – Omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni”, in scena il prossimo 24 maggio 2026 sul palco del Teatro Kennedy.L’evento, organizzato dall’Associazione culturale musicale “Ignazio Ciaia” Aps e l’Associazione Fra lavoratori della.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Il cielo in una stanza - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004) Notizie correlate Leggi anche: Musica, Giorgia ricorda Gino Paoli cantando “Il cielo in una stanza” Gino Paoli e Ornella Vanoni, un rapporto "Senza fine"Dal colpo di fulmine nel 1960 al tour insieme nel 1985 fino alla biografia scritta a quattro mani nel 2004. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il cielo in una stanza: al Teatro Kennedy un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni; Gianni Morandi racconta l'ultimo incontro con Gino Paoli: Gli dissi che copiò 'Sapore di Sale’…; IL CIELO IN UNA STANZA: Omaggio a Gino Paoli - Bisceglie; Il Cielo in una stanza, omaggio a Gino Paoli e alla Scuola Genovese. Il cielo in una stanza – Omaggio a Gino Paoli e Ornella VanoniFasano - Cresce l’attesa per l’imperdibile evento Il cielo in una stanza – Omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni, in scena il prossimo 24 maggio 2026 sul ... osservatoriooggi.it Giorgia omaggia Gino Paoli cantando Il cielo in una stanza: il videoIl concerto si ferma, le luci restano sospese e il pubblico percepisce subito che sta per accadere qualcosa di diverso. Dal palco del Forum di Assago, Giorgia interrompe la scaletta del tour e ... 105.net Gino Paoli e la scuola genovese, su vinile lo storico live al Sistina del 1978 x.com