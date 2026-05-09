Il cielo in una stanza | omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni
A Fasano, il 24 maggio 2026, si terrà l’evento “Il cielo in una stanza – Omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni” sul palco del Teatro Kennedy. L’appuntamento ha suscitato molta attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana. La serata sarà dedicata a rendere omaggio ai due celebri cantautori italiani, con performance dal vivo e interpretazioni delle loro canzoni più famose.
FASANO - Cresce l’attesa per l’imperdibile evento “Il cielo in una stanza – Omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni”, in scena il prossimo 24 maggio 2026 sul palco del Teatro Kennedy.L’evento, organizzato dall’Associazione culturale musicale “Ignazio Ciaia” Aps e l’Associazione Fra lavoratori della.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il cielo in una stanza - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)
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