Ischia abbraccia il mondo | Approdi d’Autore incanta la Chiesa del Soccorso
Il 4 luglio, nella Chiesa del Soccorso a Forio d’Ischia, si è svolta la manifestazione Approdi d’Autore, attirando pubblico e protagonisti della cultura italiana. L’evento ha visto la partecipazione di autori, premi e figure coinvolte in iniziative di impegno civile. La location storica si è trasformata in un palcoscenico per presentazioni e incontri, confermando il successo della rassegna tra letteratura e cultura.
Successo a Forio d’Ischia per Approdi d’Autore tra letteratura, premi, impegno civile e protagonisti della cultura italiana nel mondo. La suggestiva Chiesa del Soccorso di Forio d’Ischia si è trasformata, il 4 luglio, in un palcoscenico di straordinaria intensità culturale. Approdi d’Autore, il prestigioso premio letterario ideato nel 2005 dall’editore Pietro Graus, ha regalato al pubblico presente una serata indimenticabile, capace di unire letteratura, arte, impegno civile e uno sguardo profondamente internazionale sulla cultura italiana contemporanea. Nata con l’obiettivo di valorizzare la narrativa e l’impegno sociale, la kermesse, che... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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