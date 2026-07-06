Ischia abbraccia il mondo | Approdi d’Autore incanta la Chiesa del Soccorso

Notizia in breve

Il 4 luglio, nella Chiesa del Soccorso a Forio d’Ischia, si è svolta la manifestazione Approdi d’Autore, attirando pubblico e protagonisti della cultura italiana. L’evento ha visto la partecipazione di autori, premi e figure coinvolte in iniziative di impegno civile. La location storica si è trasformata in un palcoscenico per presentazioni e incontri, confermando il successo della rassegna tra letteratura e cultura.