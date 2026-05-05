Avvistata la Wind Surf | la nave a vela più grande del mondo incanta la Costiera

Di recente, sulla Costiera Amalfitana è stata avvistata la Wind Surf, la nave a vela più grande al mondo. La imbarcazione, molto nota nel settore del turismo marittimo di lusso, è apparsa di nuovo in questa zona, attirando l'attenzione di residenti e visitatori. La Wind Surf è una delle navi più grandi di questo tipo e rappresenta un punto di riferimento nel panorama delle imbarcazioni di lusso.

La Costiera Amalfitana torna a fare da scenario a una presenza d’eccezione: è infatti riapparsa in questi giorni la Wind Surf, considerata la più grande nave a vela del mondo e tra le più iconiche nel panorama del turismo marittimo di lusso.La curiositàDopo aver già fatto tappa lungo la costa lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Livorno al centro del mondo: la grande sfida della vela nel 2026Dal 24 aprile al 3 maggio, la città di Livorno diventerà il fulcro della vela internazionale con la Settimana Velica Internazionale 2026. Leggi anche: Royal Caribbean porta la nave più grande al mondo nel Mediterraneo e mette gli occhi sul Palermo