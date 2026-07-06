Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che si procederà con un accordo o si completerà l’azione prevista. Ha anche affermato che il leader russo intende concludere il conflitto in Ucraina. Durante l’apertura delle borse di Wall Street, ha suonato la campanella d’inizio giornata allo Studio Ovale.

Il presidente degli Usa Donald Trump ha suonato la campanella di apertura del New York Stock Exchange e del Nasdaq della Borsa di Wall Street dallo Studio Ovale. E’ la prima volta che accade. L’occasione è quella del primo giorno di contrattazione a Wall Street dei ‘Trump Accounts’, i conti di investimento in indici azionari istituiti per i minori. Poi ha risposto alle domande dei giornalisti sui dossier più caldi. “ O faremo un accordo o finiremo il lavoro “, ha detto sul conflitto con l’ Iran e alle trattative in corso. “In un modo o nell’altro vinciamo”. “Non cerco cambio di regime, anche se questo è un cambio di regime”, ha aggiunto il leader della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Trump: “O faremo l’accordo o finiremo il lavoro”. E sull’Ucraina: “Putin vuole finire la guerra”

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