Usa-Iran Trump | Finiremo la guerra molto presto
L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la marina iraniana è stata eliminata e che Teheran non avrà più armi nucleari. Ha inoltre affermato che la guerra con l’Iran si concluderà in breve tempo. La sua comunicazione è arrivata in un momento di tensione tra i due paesi. La situazione si mantiene sotto stretta osservazione da parte di osservatori e governanti di altre nazioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui mezzi o i metodi utilizzati.
“In Iran abbiamo spazzato via la Marina e non avranno le armi nucleari. Finiremo la guerra molto presto”. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump in un discorso ai partecipanti al picnic annuale della Casa Bianca per i membri del Congresso, che si tiene sul prato sud. Teheran minaccia: “Abbiamo il dito sul grilletto”. Servizio di Franco Rossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Usa-Iran, Trump: Finiremo la guerra molto presto
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