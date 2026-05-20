Usa-Iran Trump | Finiremo la guerra molto presto

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la marina iraniana è stata eliminata e che Teheran non avrà più armi nucleari. Ha inoltre affermato che la guerra con l’Iran si concluderà in breve tempo. La sua comunicazione è arrivata in un momento di tensione tra i due paesi. La situazione si mantiene sotto stretta osservazione da parte di osservatori e governanti di altre nazioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui mezzi o i metodi utilizzati.

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