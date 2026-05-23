Iran fase decisiva per accordo di pace Negli Usa pressioni su Trump per finire la guerra

Da iltempo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il potente capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, è arrivato a Teheran mentre si intensificavano gli sforzi diplomatici per mediare un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Islamabad sta assumendo un ruolo di mediazione sempre più importante, mentre i Paesi del Golfo si adoperano per prevenire un conflitto più ampio. Teheran ha affermato che l'intensa attività diplomatica con gli americani ha raggiunto una fase "decisiva" seppure non discuterà pubblicamente i dettagli dei negoziati sul nucleare, poiché i precedenti colloqui "ci hanno portato alla guerra", ribadendo al contempo il diritto ad utilizzare l'energia nucleare a fini pacifici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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