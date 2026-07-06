iran in migliaia a teheran alla processione funebre per ali khamenei

Notizia in breve

Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Teheran per la processione funebre della Guida Suprema iraniana, scomparsa all'età di 86 anni in un attacco aereo il 28 febbraio, insieme ad alcuni familiari. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con cittadini che hanno reso omaggio alla figura politica. La salma è stata portata attraverso le vie della capitale, con la partecipazione di numerosi cittadini e funzionari.