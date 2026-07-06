Iran in migliaia a Teheran alla processione funebre per Ali Khamenei
Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Teheran per la processione funebre della Guida Suprema iraniana, scomparsa all'età di 86 anni in un attacco aereo il 28 febbraio, insieme ad alcuni familiari. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con cittadini che hanno reso omaggio alla figura politica. La salma è stata portata attraverso le vie della capitale, con la partecipazione di numerosi cittadini e funzionari.
Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Teheran per assistere al corteo funebre della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, morto a 86 anni in un attacco aereo il 28 febbraio insieme ad alcuni familiari. Le bare sfileranno fino all’ aeroporto internazionale di Mehrabad, da dove le spoglie saranno trasferite in diverse città dell’Iran e anche in Iraq. Le cerimonie, iniziate sabato, si svolgono tra imponenti misure di sicurezza e la chiusura di strade e spazio aereo della capitale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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