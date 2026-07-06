A Teheran il corteo funebre per la Guida Suprema Ali Khamenei La bara in processione per le strade della città
A Teheran si è svolto il corteo funebre per la guida suprema iraniana, uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. La bara è stata portata in processione per le strade della città, con una folla numerosa che ha partecipato alla manifestazione, secondo quanto riferito dall'emittente statale IRIB. La cerimonia ha attirato molti cittadini e rappresentanti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla durata o altri eventi correlati.
E' iniziato a Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Dopo essere stata esposta per due giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Migliaia di iraniani piangono la morte della Guida Suprema Khamenei a Teheran
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MEDIO ORIENTE | Iniziato a Teheran il corteo funebre per la Guida Suprema Ali Khamenei. La bara verrà portata in processione per le strade della città. #ANSA x.com
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