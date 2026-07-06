A Teheran il corteo funebre per la Guida Suprema Ali Khamenei La bara in processione per le strade della città

Notizia in breve

A Teheran si è svolto il corteo funebre per la guida suprema iraniana, uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. La bara è stata portata in processione per le strade della città, con una folla numerosa che ha partecipato alla manifestazione, secondo quanto riferito dall'emittente statale IRIB. La cerimonia ha attirato molti cittadini e rappresentanti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla durata o altri eventi correlati.