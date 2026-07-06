A Teheran è iniziata lunedì la processione funebre di Ali Khamenei, ex Guida Suprema dell’Iran. La manifestazione durerà circa 12 ore e attraverserà tutta la città, bloccando molte strade. È il terzo giorno di funerali e l’evento viene considerato anche un momento di espressione politica per il regime. La manifestazione coinvolge un grande numero di partecipanti e rappresenta una delle principali occasioni pubbliche di commemorazione.

Per il terzo giorno dei suoi funerali: attraverserà tutta la città per 12 ore e sarà un'occasione di propaganda politica per il regime A Teheran, la capitale dell’Iran, è cominciata lunedì la lunga processione funebre dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, che bloccherà per tutto il giorno buona parte della città. Khamenei, principale autorità politica e religiosa dell’Iran, è stato ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio. Questo è il terzo giorno dei sei previsti per il suo funerale, che oltre a essere un evento religioso è anche una grande occasione di propaganda politica per il regime iraniano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La grande processione funebre per Ali Khamenei a Teheran

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Tehran Hosts Massive Funeral For Late Supreme Leader Ali Khamenei Amid High Security And Ceasefire

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