La grande processione funebre per Ali Khamenei a Teheran

Da ilpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Teheran è iniziata lunedì la processione funebre di Ali Khamenei, ex Guida Suprema dell’Iran. La manifestazione durerà circa 12 ore e attraverserà tutta la città, bloccando molte strade. È il terzo giorno di funerali e l’evento viene considerato anche un momento di espressione politica per il regime. La manifestazione coinvolge un grande numero di partecipanti e rappresenta una delle principali occasioni pubbliche di commemorazione.

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Per il terzo giorno dei suoi funerali: attraverserà tutta la città per 12 ore e sarà un'occasione di propaganda politica per il regime A Teheran, la capitale dell’Iran, è cominciata lunedì la lunga processione funebre dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, che bloccherà per tutto il giorno buona parte della città. Khamenei, principale autorità politica e religiosa dell’Iran, è stato ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio. Questo è il terzo giorno dei sei previsti per il suo funerale, che oltre a essere un evento religioso è anche una grande occasione di propaganda politica per il regime iraniano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Tehran Hosts Massive Funeral For Late Supreme Leader Ali Khamenei Amid High Security And Ceasefire

Video Tehran Hosts Massive Funeral For Late Supreme Leader Ali Khamenei Amid High Security And Ceasefire

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