Iran Giulio Terzi | A Teheran si sta tenendo congresso del terrore

A Teheran si svolgono i funerali di Ali Khamenei, definito come leader della Guida Suprema e collegato a attività di terrorismo internazionale. L’evento si tiene da tre giorni e viene descritto come un vero e proprio “congresso del terrore”. La cerimonia si svolge a circa quaranta giorni dalla sua eliminazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali manifestazioni o reazioni pubbliche legate all’evento.

“Da tre giorni a Teheran si sta tenendo ciò che potremmo definire un autentico congresso del “terrore”. L’occasione è quella dei funerali, a quaranta giorni dalla eliminazione, di Ali Khamenei, Guida Suprema sì, ma del terrorismo internazionale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi, Presidente della 4° Commissione del Senato Politiche dell’UE. “Come emerge dalla stampa, alle esequie si sono uniti i rappresentanti di altre terribili autarchie e delle milizie sciite che, finanziati, armati e addestrati dalla Repubblica Islamica, costituiscono il cosiddetto ‘asse della resistenza’ all’Occidente – Hezbollah, Hamas, Kata’ib Hezbollah, Houthi, Jihad Palestinese – responsabili di aver sparso in tutto il Medio Oriente il seme del peggior antisemitismo e della più cruda violenza persino contro le proprie popolazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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