L’Iran sta vivendo un momento di forte tensione, tra l’aumento delle esecuzioni e le proteste di piazza. Le autorità hanno portato avanti numerose condanne a morte, mentre nelle strade si registrano manifestazioni di cittadini che chiedono riforme e rispetto dei diritti. Le forze di sicurezza sono intervenute per disperdere le proteste, e le carceri sono al centro di attenzione per le condizioni dei detenuti. La situazione resta molto complessa e in evoluzione.

L’Iran sta attraversando uno dei periodi più incerti e difficili della sua storia recente. Sotto il peso di una crisi di legittimità senza precedenti, il regime teocratico ha intensificato l’uso della violenza, trasformando il Paese in un immenso braccio della morte a cielo aperto per soffocare ogni anelito di libertà. I dati che giungono da Teheran sono agghiaccianti. Nel solo 2025, il regime ha eseguito oltre 1.639 condanne a morte, con un incremento del 68% rispetto all’anno precedente. Così lo Special Rapporteur Onu per i Diritti umani in Iran, che aggiunge come i numeri superino abbondantemente le duemila esecuzioni, in quanto solo una parte di esse rientrano nei conteggi ufficiali.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran tra il terrore delle esecuzioni e la Resistenza. Scrive Terzi di Sant’Agata

Notizie correlate

Giulio Terzi di Sant’Agata: “Tentorio: un grande protagonista del Bene”“La scomparsa improvvisa di Franco, amico di una vita è per me un dolore profondo e sono vicino con tutto il cuore alla sua amata famiglia – scrive...

Leggi anche: Europa sotto attacco, Terzi di Sant’Agata avverte: Cipro è il banco di prova dell’Unione

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L'Europa divisa su energia e bilancio, Usa e Iran verso nuovi colloqui; Iran, USA, Israele: la guerra che arriva non sarà quella prevista; Wp, 'in Usa la guerra in Iran impopolare come quelle in Iraq e Vietnam'; Negli USA la benzina ai massimi dal 2022 - Svolta storica: gli Emirati Arabi Uniti lasciano OPEC e OPEC+.

Il Financial Times: 'L'Iran usò un satellite cinese per colpire le basi Usa'. Pechino smentisce - IL LIVELa Svizzera si è offerta di ospitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran e tra Israele e Libano, ha dichiarato un alto funzionario svizzero ad Haaretz. Posso confermare che ci siamo offerti di ospitare ... ansa.it

L’Iran tra l’idea di armare il programma atomico e quella di trattare con Trump, tramite MuskIl bombardamento israeliano contro le infrastrutture militari iraniane della fine di ottobre ha colpito anche un centro di ricerca per fabbricare le armi atomiche, lo hanno detto tre funzionari ... ilfoglio.it

Aspettavamo il risultato di oggi per poterlo scrivere.. Giovanissimi U14 chiudono il campionato provinciale TERZI I complimenti della società vanno ai ragazzi e ai mister #jollytradate - facebook.com facebook