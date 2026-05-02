Guerra Iran Trump ignora il Congresso e rilancia | Dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler assumere il controllo di Cuba, ignorando il Congresso e commentando il fallimento delle trattative con l’Iran. Dopo aver dichiarato che forse è meglio non raggiungere un accordo con Teheran, ha affermato che non vincere sarebbe un tradimento. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un momento di tensione legale e politica, senza coinvolgere ufficialmente le istituzioni legislative.

"Francamente, forse è meglio non raggiungere alcun accordo con l’Iran” ha detto il Presidente Usa dopo il fallimento delle trattive con l’Iran, aggiungendo: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento”. Intanto il Pentagono è pronto a ritirare 5mila soldati dalla Germania.🔗 Leggi su Fanpage.it Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump Notizie correlate Trump aggira il Congresso per autorizzare la guerra in Iran: «Ostilità finite». E minaccia Cuba: «Portaerei pronte allo scalo»- La direttaNel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il Presidente ha... Trump: “Finito con l’Iran prenderemo il controllo di Cuba”(Adnkronos) – Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e – con tono... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In arrivo una nuova proposta di Teheran, Trump: Sono al collasso; Guerra Iran, Trump ignora il Congresso e rilancia: Dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba; 7 miti sulla guerra in Iran: un'analisi controcorrente; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 aprile: la rassegna stampa. Guerra Iran, Trump ignora il Congresso e rilancia: Dopo Teheran prenderò il controllo di CubaFrancamente, forse è meglio non raggiungere alcun accordo con l’Iran ha detto il Presidente Usa dopo il fallimento delle trattive con l’Iran ... fanpage.it Trump sta ignorando la scadenzaVenerdì avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del Congresso per continuare la guerra contro l'Iran, ma sostiene che non serva ... ilpost.it Guerra in Iran, le news di oggi. Il Pentagono pensa a ritirare 5mila soldati dalla Germania x.com Sky tg24. . La guerra in Iran e il permanere del blocco nello Stretto di Hormuz continuano a pesare sui prezzi di carburanti, bollette e voli. La domanda di queste settimane resta: ma quindi quest’anno le nostro vacanze sono a rischio Ne parliamo allo Sky Cu - facebook.com facebook