Il comitato ’Modena merita di più’ ha richiesto chiarimenti sui recenti eventi di cronaca avvenuti a Sassuolo, dopo la diffusione di una video testimonianza. La testimonianza, fornita da uno dei giovani presenti, sostiene di essere stato vittima e di aver agito solo in difesa, contraddicendo eventuali versioni di aggressione. La registrazione è stata condivisa sulla pagina del comitato, che ha chiesto di fare luce su quanto realmente accaduto.

’Modena merita di più’ interviene in relazione ai fatti di cronaca verificatisi nei giorni scorsi a Sassuolo: proprio sulla pagina del comitato era circolata la video testimonianza di Tami, uno dei giovani presenti durante l’episodio e che, anche al nostro giornale, ha riferito di essere "non un aggressore ma una vittima, ci siamo solo difesi". Secondo quanto riferito dal ragazzo, il filmato circolato online rappresenterebbe soltanto gli ultimi istanti della vicenda in piazza Garibaldi e non consentirebbe di comprendere l’effettiva dinamica dei fatti. La sua versione è stata appunto rilanciata da ’ Modena merita di più ’ "ritenendo doveroso offrire ai cittadini ulteriori elementi di valutazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Interviene il comitato ’Modena merita di più’: "Chiarire cosa sia realmente accaduto"

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