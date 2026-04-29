Gli arbitri restano anche senza presidente | Zappi è decaduto respinto il suo ricorso Chi conosce questa vicenda sa bene cosa è realmente accaduto

Gli arbitri continuano a operare senza un presidente dopo la decadenza di Zappi e il respingimento del suo ricorso. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti tra gli addetti ai lavori, che conoscono i dettagli di quanto accaduto. Un ex dirigente ha scritto un messaggio di addio, esprimendo sentimenti di malinconia e rispetto per il periodo trascorso in questa funzione. La situazione rimane dunque caratterizzata dall’assenza di un rappresentante ufficiale.

“Scrivo queste righe con un peso nel cuore difficile da esprimere. Lascio il mio incarico con malinconia, ma anche con profondo rispetto per ciò che questa esperienza ha rappresentato nella mia vita, e con sincera gratitudine”. Comincia così la lunghissima lettera di Antonio Zappi, ormai ex presidente dell’Aia, dopo che il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il suo ricorso, confermando l’inibizione di 13 mesi. Zappi decade quindi da presidente dell’Associazione italiana arbitri. “Un pensiero va anche ai giudici: a coloro che, nella ricerca della verità e della giustizia, purtroppo non sono riusciti a trovarle. Evidentemente,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli arbitri restano anche senza presidente: Zappi è decaduto, respinto il suo ricorso. “Chi conosce questa vicenda sa bene cosa è realmente accaduto” Notizie correlate Antonio Zappi decade da presidente dell’AIA, il CONI ha respinto il ricorso. Cosa succede adessoIl Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi, presidente dell'Aia, contro l'inibizione di 13 mesi. Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIAMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Confermata inibizione di 13 mesi per Zappi, decade da presidente degli Arbitri; Inchiesta arbitri: chi per il dopo Rocchi? Oggi la nomina del nuovo designatore; Confermati i 13 mesi di inibizione, Zappi decade da presidente Aia; L'ex arbitro Gavillucci: Serve il professionismo. Dalla Figc baratto inaccettabile. Caos nel mondo degli arbitri: respinto il ricorso di Zappi, ora la Figc può commissariare l’AiaConfermati i 13 mesi di inibizione per le pressioni su Ciampi e Pizzi. Il presidente uscente valuta anche una richiesta danni ... affaritaliani.it Zappi, inibizione confermata: 13 mesi. Aia azzerata e nel caosArbitri nella bufera, ora è definitiva la squalifica del presidente dell'AIA, Antonio Zappi. Sarà costretto a decadere aprendo la strada al commissariamento da parte della Figc ... panorama.it Confermata la squalifica per 13 mesi con decadenza per #Zappi. Oggi il calcio italiano è: senza presidente degli #arbitri, senza designatore, senza presidente federale e per la terza volta di fila senza #Mondiali. Per il resto va tutto bene - facebook.com facebook #Zappi, addio amaro all'AIA: "La giustizia non è di questo mondo" x.com