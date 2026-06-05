Il Comitato ' Modena Merita di Più' preme sulal sicurezza | Ora basta situazione inaccettabile
Il Comitato "Modena Merita di Più" torna a farsi portavoce della preoccupazione di una parte dei modenesi. Attraverso un duro monito rivolto alle istituzioni cittadine, il gruppo ha delineato una mappa di quelle che ritiene essere le principali criticità emerse in diversi quartieri."Le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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