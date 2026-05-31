Israele ha ampliato le operazioni militari tra Libano e Siria, secondo quanto riferito. La Francia ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione. La tensione nella regione continua a crescere a seguito delle recenti azioni militari israeliane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora resa nota riguardo a possibili escalation o negoziati in corso.

Si intensifica la tensione in Medio Oriente dopo le nuove operazioni militari israeliane tra Libano e Siria. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana Sana, le forze israeliane hanno effettuato incursioni nelle province meridionali siriane di Quneitra e Dar’a, dove avrebbero allestito per diverse ore posti di blocco temporanei, procedendo a controlli e perquisizioni di civili e veicoli prima di ritirarsi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un ampliamento delle operazioni militari in Libano. In un videomessaggio diffuso dal suo ufficio, Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di estendere la propria presenza nelle aree precedentemente controllate da Hezbollah. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Israele amplia le operazioni tra Libano e Siria, la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu

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Israel: el impacto de los misiles iraníes en Beit Shemesh

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