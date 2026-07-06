Chivu pensa ancora a Curtis Jones, che circa un mese e mezzo fa ha lasciato il Liverpool con un messaggio di addio. Dopo l’addio di Khalaili, l’Inter si prepara a tornare all’assalto del centrocampista. Jones ha scritto un breve testo di saluto, senza comunicati ufficiali, ma con parole che sembrano indicare un’uscita definitiva dal club. La società nerazzurra sta valutando una possibile trattativa per riportarlo in Italia.

Un mesetto e mezzo fa, Curtis Jones aveva salutato Liverpool scrivendo un riassunto. Non letteralmente, come spesso capita quando le strade di un calciatore e di un club si separano, ma metaforicamente sì. Perché in quella che l'inglese aveva immaginato come la sua ultima partita ad Anfield Road dopo una vita in Red, Jones aveva sintetizzato tutte le caratteristiche tecnico-tattiche che hanno fatto innamorare l'Inter di lui: contro il Brentford nell'ultima giornata di campionato era stato schierato inizialmente terzino, si è spesso alzato verso la zona del centrocampo e ha trovato pure il gol del momentaneo 1-0 con un inserimento da attaccante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Inter, Jones è sempre nei pensieri di Chivu. Dopo Khalaili i nerazzurri tornerà alla carica col Liverpool

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter su Jones del Liverpool: i nerazzurri tornano alla carica e gli inglesi fissano il prezzoL'Inter ha ripreso i contatti per il centrocampista del Liverpool, dopo aver già mostrato interesse in passato.

Calciomercato Inter, conferme su Curtis Jones: ok di Chivu e Liverpool aperto alla cessioneSul fronte del calciomercato, si continua a parlare di Curtis Jones come possibile rinforzo per il centrocampo dell'Inter nella prossima stagione.

Temi più discussi: L'Inter si concentra sul dopo Palestra: Khalaili nome nuovo. Il punto su Jones e Solet; Khalaili, Chalobah e Jones: all'Inter piacciono ma non sono facili; Khalaili non gioca contro la Steaua e aspetta la firma con l'Inter: a 25 milioni si chiude; Inter senza difesa, il Como prova un'altra beffa dopo Nico Paz. Duello col Napoli per Khalaili e Cambiaso...

Inter, Jones è sempre nei pensieri di Chivu. Dopo Khalaili i nerazzurri tornerà alla carica col LiverpoolIl tecnico apprezza moltissimo l'inglese per una serie di caratteristiche tecniche che oggi mancano nel centrocampo nerazzurro. Una volta trovato l'accordo con il SG per l'esterno i dirigenti interist ... gazzetta.it

GdS - Jones-Inter torna d'attualità: l'inglese è sempre la prima sceltaNon c'è solo Anan Khalaili nei progetti di mercato dell'Inter. Di certo il giocatore israeliano è oggi quello più vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma ci sono altri tasselli da riempire, come ric ... msn.com