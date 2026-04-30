Calciomercato Inter conferme su Curtis Jones | ok di Chivu e Liverpool aperto alla cessione

Da internews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato, si continua a parlare di Curtis Jones come possibile rinforzo per il centrocampo dell'Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riferito, il club ha ottenuto l’approvazione di Chivu, mentre il Liverpool ha dato il suo assenso alla cessione del giocatore. La trattativa è ancora in corso, ma le due parti sembrano essere orientate a trovare un accordo.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Curtis Jones è uno dei nomi caldi per il centrocampo nerazzurro della prossima stagione: ok di Chivu. L’ Inter vede riaprirsi un’importante pista di mercato per il centrocampo. Il Corriere dello Sport conferma che il nome di Curtis Jones è tornato di estrema attualità dopo il mancato trasferimento di gennaio. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Curtis Jones e il centrocampo del futuro: Chivu approva l’innesto. Il talento inglese del Liverpool, già obiettivo nerazzurro nella scorsa finestra invernale, continua a non trovare spazio centrale nel progetto dei Reds. Con un...🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter conferme su curtis jones ok di chivu e liverpool aperto alla cessione
© Internews24.com - Calciomercato Inter, conferme su Curtis Jones: ok di Chivu e Liverpool aperto alla cessione

Notizie correlate

Calciomercato Inter, la pista Curtis Jones resta caldissima: Liverpool orientato alla cessione, affondo in estatedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri continuano a monitorare Curtis Jones in vista della prossima estate: gradimento reciproco...

Calciomercato Inter: si allunga la file per Curtis JonesC’è stato un momento sul finire dell’ultimo calciomercato nel quale il passaggio all’Inter di Curtis Jones è sembrato una probabilità molto vicina al...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Moretto: Tutto sulla porta Inter: Vicario, lo scenario a sorpresa e contatti anche per…; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Curtis Jones ai margini: rinnovo col Liverpool lontano, l'Inter può tornare all'assalto.

calciomercato inter calciomercato inter conferme suCalciomercato Inter News | Il Barcellona torna su Lautaro, Dimarco rinnovo pronto (29 aprile 2026)Il calciomercato Inter è preoccupato dalle possibili offerte per Lautaro Martinez mentre Federico Dimarco rinnova per un'altra stagione ... ilsussidiario.net

calciomercato inter calciomercato inter conferme suCalciomercato Inter: nerazzurri su Moncef Zekri, l'esterno sinistro che tifa MilanIl calciomercato dell'Inter sta già procedendo a ritmi spediti mettendo nel mirino il giovane e talentuoso esterno sinistro Moncef Zekri. derbyderbyderby.it

Digita per trovare news e video correlati.