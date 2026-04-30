Calciomercato Inter conferme su Curtis Jones | ok di Chivu e Liverpool aperto alla cessione

Sul fronte del calciomercato, si continua a parlare di Curtis Jones come possibile rinforzo per il centrocampo dell'Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riferito, il club ha ottenuto l’approvazione di Chivu, mentre il Liverpool ha dato il suo assenso alla cessione del giocatore. La trattativa è ancora in corso, ma le due parti sembrano essere orientate a trovare un accordo.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Curtis Jones è uno dei nomi caldi per il centrocampo nerazzurro della prossima stagione: ok di Chivu. L’ Inter vede riaprirsi un’importante pista di mercato per il centrocampo. Il Corriere dello Sport conferma che il nome di Curtis Jones è tornato di estrema attualità dopo il mancato trasferimento di gennaio. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Curtis Jones e il centrocampo del futuro: Chivu approva l’innesto. Il talento inglese del Liverpool, già obiettivo nerazzurro nella scorsa finestra invernale, continua a non trovare spazio centrale nel progetto dei Reds. Con un...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, conferme su Curtis Jones: ok di Chivu e Liverpool aperto alla cessione Notizie correlate Calciomercato Inter, la pista Curtis Jones resta caldissima: Liverpool orientato alla cessione, affondo in estatedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri continuano a monitorare Curtis Jones in vista della prossima estate: gradimento reciproco... Calciomercato Inter: si allunga la file per Curtis JonesC’è stato un momento sul finire dell’ultimo calciomercato nel quale il passaggio all’Inter di Curtis Jones è sembrato una probabilità molto vicina al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Moretto: Tutto sulla porta Inter: Vicario, lo scenario a sorpresa e contatti anche per…; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Curtis Jones ai margini: rinnovo col Liverpool lontano, l'Inter può tornare all'assalto. Calciomercato Inter News | Il Barcellona torna su Lautaro, Dimarco rinnovo pronto (29 aprile 2026)Il calciomercato Inter è preoccupato dalle possibili offerte per Lautaro Martinez mentre Federico Dimarco rinnova per un'altra stagione ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter: nerazzurri su Moncef Zekri, l'esterno sinistro che tifa MilanIl calciomercato dell'Inter sta già procedendo a ritmi spediti mettendo nel mirino il giovane e talentuoso esterno sinistro Moncef Zekri. derbyderbyderby.it Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com