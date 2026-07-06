Inter il saluto di Dumfries | È stato un viaggio incredibile Non è un addio ma un arrivederci

Denzel Dumfries si trasferisce all’Inter con un contratto fino al 30 giugno 2030. La squadra ha annunciato l’accordo con il Real Madrid, che ha ceduto il giocatore. Dumfries ha commentato il suo addio: «Non è un addio, ma un arrivederci».

«Il Real Madrid CF e l’Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Denzel Dumfries, che sarà legato al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030». Il comunicato ufficiale è arrivato domenica dalla Spagna. Tutto già scritto, sia chiaro, ma il saluto ufficiale al colosso olandese ha scatenato comunque emozioni forti sul pianeta nerazzurro. Denzel lascia con otto trofei in bacheca: 2 scudetti, 3 coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. E ci sono pure due finali di Champions League, traguardi eccezionali a prescindere dal risultato dell’ultimo atto. Classe 1996, l’olandese saluta dopo 207 gare, 27 reti e 28 assist. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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