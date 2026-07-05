Non era un segreto, ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid: firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Di seguito il comunicato ufficiale e il messaggio d'addio dei nerazzurri e quello degli spagnoli: "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria. Forse ci siamo tutti innamorati di... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Dumfries al Real Madrid, ora è ufficiale. Il saluto dei nerazzurri: "L'Inter sarà sempre casa tua"

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Temi più discussi: Real, ecco quando verrà ufficializzato l'acquisto di Dumfries dall'Inter; Il Real Madrid eserciterà la recompra per Nico Paz: incontro con il Como, Inter alla finestra; Inter, Perisic si propone per il dopo Dumfries: il croato torna un’idea?; Dalla Spagna: Bastoni nel mirino del Real Madrid, Mourinho in pressing sul difensore dell'Inter.

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