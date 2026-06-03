Addio Inter Dumfries vola a Madrid | accordo fatto con il Real

Dumfries lascia l’Inter e si trasferisce al Real Madrid. L’accordo tra le due squadre è stato raggiunto e il giocatore, nato nel 1996, si prepara a vestire la maglia dei blancos. L’esterno olandese era tra i target principali del nuovo allenatore del Real, recentemente arrivato in club. La trattativa si è conclusa con successo e il trasferimento è ormai ufficiale.

L’esterno classe ‘96 è un obiettivo fondamentale del mercato di Mourinho, recentemente arrivato alla panchina del Real Madrid. Denzel Dumfries è arrivato a Milano dal Psv nell’estate del 2021 e ora i Blancos sono disposti a pagare 20 milioni di clausola per portare l’olandese a Madrid. Secondo il tecnico madridista l’esterno nerazzurro sarebbe il perfetto sostituto di Dani Carvajal, che partirà in estate a parametro zero. Come riportato da Fabrizio Romano nelle ultime ore, la dirigenza del Real ha chiuso l’accordo con Dumfries e pagherà la clausola nella finestra di mercato tra l’1 e il 15 luglio 2026. L’Inter non è preoccupata dato che anche nel loro mercato c’è un obiettivo importante che andrebbe a colmare l’assenza dell’olandese: Marco Palestra. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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DUMFRIES AL REAL MADRID: È FATTA! TUTTI I DETTAGLI DELLO SCAMBIO SHOCK!

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