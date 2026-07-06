Intelligenza artificiale a scuola Andrea Maggi | Il rischio è accantonare le nostre facoltà per delegarle alla macchina

Un premio Nobel, un problema di fisica irrisolto da dieci anni e un computer avanzato hanno collaborato utilizzando l’intelligenza artificiale. Questa tecnologia, impiegata in modo congiunto con esperti umani, ha permesso di ottenere risultati innovativi. Tuttavia, un esperto mette in guardia sul rischio di affidare troppo alle macchine le capacità umane, suggerendo che potrebbe portare a trascurare le proprie competenze.

Un premio Nobel, un problema di fisica irrisolto da dieci anni e un computer super intelligente. Come ci sono riusciti? Lavorando fianco a fianco con Claude, un’intelligenza artificiale. Il software ha macinato calcoli infiniti, trovando alla fine la chiave giusta. Attenzione, però: la macchina non ha fatto tutto da sola. I due scienziati l’hanno istruita per giorni (un lavoro davvero certosino) correggendo la rotta ogni volta che il programma prendeva una scorciatoia sbagliata. Sulle pagine di Repubblica, Parisi ha chiarito benissimo la dinamica: “Lui ha trovato l’idea giusta. Io però l’avevo instradato”. Questa esperienza, tanto affascinante quanto complessa, ha fatto scattare un campanello d’allarme nella testa del fisico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Software, Andrea Maggi

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