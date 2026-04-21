Andrea Maggi lancia l' allarme sull' intelligenza artificiale | Per quanto tempo la nostra mente ci apparterrà?

Un esperto di settore ha espresso preoccupazioni riguardo all'intelligenza artificiale, chiedendosi quanto a lungo la mente umana resterà sotto il nostro controllo. La sua domanda si concentra sulla possibile perdita di autonomia mentale a causa dello sviluppo tecnologico. La sua riflessione invita a considerare gli effetti delle innovazioni digitali sulla capacità cognitiva umana. La questione è stata sollevata in un contesto pubblico senza ulteriori dettagli specifici.

«Per quanto tempo la nostra mente ci apparterrà?» A porre questa domanda lanciando un vero e proprio allarme è Andrea Maggi. Il docente pordenonese in una sua interessante riflessione su Il Gazzettino evidenzia come l'intelligenza artificiale stia ridisegnando il nostro modo di vivere.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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