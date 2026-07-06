Intelligence semiconduttori e liste segrete Il caso Asml spiegato dal ProfTeti
Il Segretario per il commercio americano ha espresso preoccupazione riguardo alle attività di Asml, società leader nella produzione di macchinari per semiconduttori. Recentemente, sono emerse liste segrete legate a controlli e restrizioni sull'export di tecnologie avanzate. L’attenzione si concentra su possibili implicazioni strategiche e sulla presenza di scambi di informazioni riservate tra aziende e entità governative. Il caso coinvolge anche servizi di intelligence e restrizioni sui semiconduttori, con un focus sulle operazioni che potrebbero influenzare il mercato globale.
Nei giorni scorsi il Segretario per il commercio americano, Howard Lutnick, ha sollevato il caso Asml mostrando grande preoccupazione sul fatto che la macchina per la produzione di semiconduttori sviluppata e prodotta dall’azienda olandese, possa essere stata riprodotta in Cina sulla base di un’attività di spionaggio, tesi che sembra essere sostenuta anche dall’amministrazione Trump. Va precisato che dal 2019 gli Stati Uniti avevano bloccato l’esportazione verso la Cina delle macchine per litografia ultravioletta (Euv) che producono i semiconduttori più avanzati al mondo. Questo evento dimostra che la competizione tecnologica è ormai una guerra di intelligence. 🔗 Leggi su Formiche.net
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