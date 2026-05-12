Dal 5G alle startup perché il Copasir riaccende i riflettori sulla Cina Parla il Prof Teti

Il Copasir ha annunciato l’avvio di una nuova attività di sorveglianza riguardante i rapporti con la Cina, con particolare attenzione alle tecnologie 5G e alle startup innovative. La decisione arriva dopo un approfondimento interno che coinvolge diversi settori della sicurezza nazionale. Il professore Teti ha commentato le recenti mosse dell’ente, evidenziando come la questione sia stata affrontata con attenzione nel quadro delle misure di tutela degli interessi italiani.

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La notizia, rivelata da questo giornale, circa l’imminente avvio da parte del Copasir di una nuova indagine per fare nuova luce sugli investimenti cinesi in Italia, vista la loro natura non sempre amichevole, ha riportato definitivamente a galla un dibattito che negli ultimi mesi andava via via riprendendo vigore. Stringendo, se è vero che l’Italia e l’Europa debbono ancora una volta guardarsi le spalle dal Dragone, quale il modo migliore per farlo? E, soprattutto, non è che nel frattempo il pericolo cinese ha allargato i suoi orizzonti, andando ben oltre la minaccia ai settori tradizionali? Formiche.net ne ha parlato con Antonio Teti, professore di Fondamenti di Cybersecurity presso l’Università “G.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal 5G alle startup, perché il Copasir riaccende i riflettori sulla Cina. Parla il Prof. Teti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vi spiego le implicazioni strategiche della morte di Ali Khamenei. Parla il prof. TetiTrump ieri sera ha confermato la morte della Guida Suprema dell’Iran Khamenei, ucciso durante l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele sferrato... Disastro ambientale TirrenoAmbiente, il processo riaccende i riflettori sulla bomba ecologica di MazzarràEntra nella fase cruciale il processo per disastro ambientale legato alla discarica di contrada Zuppà, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea, una...