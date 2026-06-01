Il problema dei nuovi dati sulle liste d’attesa spiegato con la Basilicata

Da ilpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella regione, il 95% delle persone riesce a sottoporsi alle visite entro i tempi stabiliti, secondo i dati più recenti. Tuttavia, alcuni cittadini segnalano lunghi tempi di attesa e difficoltà nel ricevere appuntamenti tempestivi. Le liste d’attesa sono più lunghe in alcune specialità rispetto ad altre, e molti pazienti devono aspettare anche diversi mesi prima di essere visitati. I numeri ufficiali mostrano un buon rispetto delle scadenze, ma le testimonianze parlano di situazioni più complesse.

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È la regione che più di ogni altra riesce a visitare le persone nei tempi previsti, ma lo è davvero? I nuovi dati sulle liste d’attesa pubblicati da Agenas, l’agenzia che monitora la sanità per conto del ministero della Salute, dicono che tra gennaio e aprile del 2026 il servizio sanitario nazionale ha rispettato i tempi massimi per visite ed esami più spesso che nel 2025. È una buona notizia, ma va presa con cautela: per come è stato pensato il sistema di raccolta dei dati infatti basta poco per ottenere risultati fuorvianti, modificando e in alcuni casi nascondendo la situazione reale. A segnalarlo è la stessa Agenas, e il caso che lo dimostra meglio è quello della Basilicata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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